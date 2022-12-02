انت الان تتابع خبر قبل صلاة الجمعة .. الإعلان عن صرف أكثر من 190 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات .. هتلاقيهم في حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جميع المنافذ الإلكترونية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية تعمل اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022، حيث أنه يمكن لأصحاب المعاشات في أي مكان التوجه إليها في أي وقت للحصول على مستحقاتهم الشهرية الخاصة بهذا الشهر الجديد، بالإضافة إلي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه شهرياً.وأوضحت التضامن أنها قامت بتوجيه جميع المنافذ الإلكترونية بضرورة وضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر، مع تشكيل لجان ميدانية لمساعدتهم في الحصول على أموالهم.

وأشارت التضامن أنه تم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.