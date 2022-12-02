انت الان تتابع خبر الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 2ديسمبر 2022 : اعرف مصير مكانك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022، أن شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء خلال ساعات الصباح الباكر.وأوضحت ، أن سوف يسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الأولي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022: