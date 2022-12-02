انت الان تتابع خبر كمان شوية يا ست البيت .. قطع المياه لأكثر من 11 ساعة عن هذه الأماكن في الجيزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الجيزة عن قطع المياهاليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022 عن بعض مناطق أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنباري، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت وبهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم.وأوضحت مياه شرب الجيزة ، أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 12 ساعة بداية من الساعة الخامسة مساء الجمعة حتي الخامسة صباح غداً السبت بسبب أعمال ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي إيثيلين المغذي للقري.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.