انت الان تتابع خبر هتغيب 3 ساعات بس .. قطع الكهرباء عن أكثر من 4 مناطق في القليوبية دلوقتي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة
موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:
وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات متواصلة، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتي العاشرة صباحا من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:
وحددت شركة كهرباء القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي الفيلات، ومنطقة الزهور، وجزء من أتريب، ومنطقة الحميات، ومستشفى الحميات”، بمدينة بنها