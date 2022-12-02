انت الان تتابع خبر هتغيب 3 ساعات بس .. قطع الكهرباء عن أكثر من 4 مناطق في القليوبية دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات متواصلة، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتي العاشرة صباحا من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.