انت الان تتابع خبر عاجل.. حبس رئيس مجلس أمناء جامعة خاصة 16 يوم.. تفاصيل استيلائه على مليارات الجنيهات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت جهات التحقيق الخاصة قرارها بتجديد حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تمتلكها الجامعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على جميع الأصول والممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها، وتصل قيمتها المالية لـ 4 مليار جنيه بدون وجه حق.

اختلاس المستندات والملفات سبب حبس رئيس مجلس أمناء جامعة خاصة

وجاءت الكثير من المعلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام “أحد الاشخاص” بممارسة نشاطه الإجرامي، وهذا بغرض إخفاء وتمويه طبيعي لهذه الأموال وقطع الصلة بينهما وبين كل مصادرهم الغير مشروعة.

وجاء في إطار الجهود الخاصة بأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها وخاصة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وأيضاً إجراء جميع التحريات وجمع كل المعلومات وظهور صحة هذه المعلومات، وأيضاً قيام “رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لنفس الجامعة ومقيم في محافظة القاهرة”، وهو يستغل طبيعة شغله واختصاصه الوظيفي المشار له والاستيلاء على كل الأصول والممتلكات الخاصة بالجامعة والحقوق المادية والفكرية لها وتصل قدرتها المالية لـ 4 مليار جنيه بدون وحق، وهذا عن طريق قيامه باختلاس كل المستندات والملفات التي تمتلكها جهتي عمله وانه يدعى ملكيته إلى جامعة خاصة “وهذا على خلاف الحقيقة”.