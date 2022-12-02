الزراعة تعلن فتح سوق الفلبين أمام الصادرات المصرية لأول مرة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى يفيد بنجاح جهود الحجر فى إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفليبينة أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة وذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة ببن الجانبين المصرى والفلبينى استمرت لأكثر من 5 سنوات تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضى باستضافة الحجر الزراعى المصرى بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وفدا من الحجر الزراعى الفلبينى وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعى المصرى وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى المزارع والمحطات التصديرية كما تم الاطلاع على آليات التنفيذ الفعلى لهذه المنظومة والاجراءات الرقابية التى يقوم بها الحجر الزراعى على الصادرات المصرية من الموالح.



كما تم إجراء زيارة إلى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع على أحدث الطرق والوسائل التى يقوم بها المعمل لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتى يتم سحبها من خلال مفتشى الحجر الزراعى.



وأثمرت الاجتماعات والمفاوضات التى تمت خلال الزيارة عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلى الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.

ويعد هذا النجاح أحد نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة والتى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى بما يشمل تتبع كل الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة وحتى وصولها إلى الدولة المستوردة بإستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS) بالاضافة إلى الرقابة على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية.



وأشاد الجانب الفلبينى بالمنظومة الرقابية على الشحنات التصديرية وأكد على أن تنفيذها بدقه كافية لإزالة كل العقبات التى كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبينى.

ووعد الجانب الفلبينى أن يشهد الموسم الحالى تصدير أول شحنة من الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية.

كما وعد أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الاسواق الفيلبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أن التفاوض مع الجانب الفلبينى كان قد بدأ منذ عام 2016 ولم تتمكن مصر من فتح تلك الاسواق الجديدة الا بمقتضى الموافقة الفلبينية وتوقيع البروتوكول اليوم.

وزير الزراعة وجه الشكر لرجال الحجر الزراعى المصرى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتمثيل التجارى المصرى على الجهد الكبير والتنسيق الدائم من أجل إنجاز هذا الملف الكبير.