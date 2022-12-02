جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية (صور)

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى حلمى الجندى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.







ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة اشتبه محمود أحمد عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة السفر وتردد الراكب. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد محمد عبد الرحمن مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف محمد موافى رئيس قسم الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب. وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميرى مدير إدارة الحركة والمشرف على العمل بصالة الخط الأخضر قرر تكليف أحمد حمدى عبد العال مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 524 زجاجة زيت للشيش الإلكترونية. قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 158 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط محاولات التهرب الجمركى.

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