حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 46 قافلة طبية مجانية حتى 10 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 2 و3 ديسمبر، بكفر دخميس مركز المحلة أول بمحافظة الغربية، ومنطقة أبو غالب حى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ومركز طبى المثلثات بحدائق حلوان بحى المعصرة محافظة القاهرة.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 3 و4 ديسمبر بمناطق الحرجة بالقرعان مركز البلينا بمحافظة سوهاج، ومنطقة كوم الحجلة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والبقاشين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وباقور مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، ومنشأة كمال مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وعزبة كرم مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومنشأة البدينى مركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومى 4 و5 ديسمبر بمناطق الكوبائية مركز أسوان بمحافظة أسوان، والدخيلة مركز العجمى بمحافظة الإسكندرية، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى إطلاق 7 قوافل طبية يومى 5 و6 ديسمبر بمناطق الخيس مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، أرمانيا مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وبنى سالم مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ووحدة المنشية مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وهلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وشماس مركز برانى بمحافظة مطروح، والمكس مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد.

وتابع «حسنين» أنه يتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 6 و7 من الشهر الجارى بمناطق كفر حكيم حى كرداسة بمحافظة الجيزة، وعزبة رشيد بمركز كفر بنها بمحافظة القليوبية، ومنشأة خشبة مركز القوصية بمحافظة أسيوط، والحمراوين مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر.

ونوه «حسنين» أنه يتم إطلاق 13 قافلة طبية يومى 7و 8 ديسمبر بمناطق كوم أشكيلو مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ومركز شباب شندورة مركز حى الجناين بمحافظة السويس، والكنيسة مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وطنوب مركز تلا بمحافظة المنوفية، وميت يزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، ومنطقة فلسطين مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ووادى بئر صغير – ومنطقة وادى مجيرح 2 مركز نويبع بمحافظة جنوب سيناء، والحجز بحرى مركز أدفو شرق بمحافظة أسوان، وكفر السابى مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ودمشاو هاشم مركز المنيا بمحافظة المنيا، وجمصة شرق مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وبركة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، والحلازين مركز مطروح بمحافظة مطروح.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 8 و9 من الشهر نفسه بمناطق الرست مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، ومنطقة الخير – ومنطقة أبرق مركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

واختتم «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 9 و10 ديسمبر بعيادة ألماظة الشاملة مركز مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ووادى تجمع بدوى – ووادى الشرفا مركز دهب بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وكرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وجرزا حى جنوب العياط بمحافظة الجيزة، والأمل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والقرشية مركز السنطة بمحافظة الغربية، والجزائر مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.