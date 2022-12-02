وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - تلقى أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.





وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية المعادى الدولية MIA"، والكائن مقرها فى (مبنى رقم 8 شارع 301 - ميدان فلسطين - المعادى - محافظة القاهرة)، وتدعى منح شهادات مُعتمدة فى مجالات (الصحافة والإعلام، تكنولوجيا البترول، نظم المعلومات، التحاليل الطبية، التمريض، المساحة والخرائط، إدارة أعمال، السياحة والفنادق، واللغات والترجمة)، وذلك خلال عامين دراسيين.

كما داهمت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة المُنشأة المُسماة "أكاديمية طيبة الدولية"، والكائن مقرها فى (2 و11 شارع حسن نصار - أمام شركة بتروسيف للبترول - المعادى الجديدة - محافظة القاهرة)، وتدعى منح شهادات معتمدة فى مجالات (التحاليل طبية، الضيافة الجوية، التربية الخاصة، تكنولوجيا البترول، التمريض، الصحافة والإعلام، نظم المعلومات، المساحة والخرائط، إدارة الأعمال، السياحة والفنادق، التشييد والبناء، اللغات والترجمة).

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمُخاطبة مُحافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التابعة للوزارة.