الأرصاد: انخفاض الرؤية وشبورة على الطرق سمة طقس الفترة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وشبورة مائية هي سمة الأيام المقبلة.

وتابعت هيئة الأرصاد : تمتد المرتفعات الجوية السطحية والعلوية علي شمال أفريقيا، حيث تعمل علي استقرار الأحوال الجوية و تتكون الشبورة المائية علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

أما عن حالة الطقس فيسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 24 درجة ويكون حار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تسجل أسوان 27 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.