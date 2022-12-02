جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، فرص أمطار خفيفة، اليوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وقالت الهيئة، إن اليوم الجمعة، يشهد طقسا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وعن درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فجاءت كالتالى: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة. الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة. مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة. قنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة. أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة وأمطار متوقعة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.