وزير الرى: تنفيذ مشروعات كبرى فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن أعمال الاستلام النهائى لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد بتاريخ 1 ديسمبر 2022.





وأوضح الدكتور سويلم أنه تم إنشاء محطة السلام الرئيسية بعدد (7) وحدات بتصرف 11 م3/ ثانية للوحدة، وذلك ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة.

وقد روعى فى تصميم المحطة أن تكون بأعلى تكنولوجيا وأن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، ويتكون مبنى المحطة من عنبر الطلمبات وموزع الجهد المنخفض وبادئ حركة وموزع الجهد المتوسط بالإضافة إلى غرفة المراقبة والتشغيل والتحكم، حيث تم تزويد المحطة بنظام تحكم آلى فى التشغيل من خلال استخدام أحدث أجهزة التحكم المبرمجة بما يضمن سلامة التشغيل للمعدات بالمحطة، كما أن نظام التشغيل مزود بأجهزة إنذار فى حالة حدوث أعطال، ويتم تغذية المحطة من أكثر من خط تغذية كهربية لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف، كما تشتمل إنشاءات المحطة على مبنى ادارى ومخازن ومبنى سكنى للعاملين ومسجد.

وأشار الدكتور سويلم، أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة اعتمادا على قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة فى موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم عدد (4) وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء عدد (3) قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش.

بالإضافة لإنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة السلام الرئيسية - محطة شادر عزام)، وإنشاء عدد (7) كبارى، وعدد (6) سحارات، وعدد (2) بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، وعدد (36) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ).