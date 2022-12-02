الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع اليوم الجمعة، حدوث انخفاض فى الرؤية الأفقية، وشبورة مائية فى الصباح الباكر، وتمتد المرتفعات الجوية السطحية والعلوية على شمال إفريقيا؛ حيث تعمل على استقرار الأحوال الجوية وتتكون الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس اليوم، مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.