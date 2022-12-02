شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وتتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد. ولفتت إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 24 15 العاصمة الإدارية 24 15 6 أكتوبر 25 14 بنها 24 15 دمنهور 23 14 كفر الشيخ 23 15 المنصورة 24 15 دمياط 23 15 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 25 13 السويس 25 15 الزقازيق 24 14 شبين الكوم 24 15 طنطا 23 14 شلاتين 28 21 الإسكندرية 23 14 العلمين الجديدة 23 14 وادى النطرون 24 16 مطروح 22 13 السلوم 20 9 سيوة 20 9 العريش 22 14 رفح 22 14 الطور 28 14 كاترين 18 5 رأس سدر 27 16 نخل 21 5 طابا 22 14 نويبع 24 14 حلايب 25 20 شرم الشيخ 26 18 الغردقة 27 17 مرسى علم 26 17 الفيوم 24 14 بنى سويف 24 13 المنيا 25 11 أسيوط 25 10 سوهاج 26 12 قنا 28 13 الأقصر 26 11 أسوان 27 15 الوادى الجديد 23 8 أبوسمبل 27 15 أبو رماد 26 21 رأس حدربة 24 20

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