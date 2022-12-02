الإفتاء تكشف عن دعاء فك الكرب وزوال الهم

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "دعاء فك الكرب والغم والحزن.. "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض رب العرش الكريم". إظهار الود فى المناسبات وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن الحرص على إظهار الود فى المناسبات الدينية والاجتماعية من أفضل الفرص لتعميق الروابط الأسرية. ونصحت المتزوجين على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "لا تهمل التهنئة بيوم ميلاد، أو يوم زواج، أو يوم نجاح، ونحو ذلك، وفى الحديث قال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ"، والأهل هم أولى الناس بهذا.

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