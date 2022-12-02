الأرصاد تعلن التقلبات الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسوك، إنه من المتوقع حدوث استقرار فى حالة الطقس خلال هذه الفترة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى حدوث شبورة مائية صباحا على عدد من الطرق السريعة والزراعية فى الصباح الباكر.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال هذه الفترة على عدة مناطق فى السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس اليوم الجمعة، قالت الأرصاد، إنه من المتوقع حدوث انخفاض فى الرؤية الأفقية، وشبورة مائية فى الصباح الباكر، وتمتد المرتفعات الجوية السطحية والعلوية على شمال إفريقيا؛ حيث تعمل على استقرار الأحوال الجوية وتتكون الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس اليوم، مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.