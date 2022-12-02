تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محور شمال الأقصر (تفاصيل)

وقالت "مرور الأقصر": "الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لـ الطريق الزراعى الغربى، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال، اعتبارا من أمس الخميس، ولمدة 4 أشهر".
وكشفت إدارة مرور الأقصر عن عدة تحويلات لمنع الكثافات المرورية الناتجة عن الإغلاق، والتى تتمثل فى:
قائدى المركبات القادمين من محافظة قنا اتجاه محافظة الأقصر على الطريق الزراعى الغربى عقب تخطى كمين الرواجح، عليهم أن يسلكوا الطريق يمينا، وفقا للعلامات الإرشادية المرورية الموضحة على الطريق مرورا بطريق ساحة الشيخ الطيب ومنها إلى إتجاه طريق الإسعاف لسلوك الطريق الزراعى مرةً أخرى.
قائدى المركبات المتجهين إلى محافظة قنا إتباع العلامات الإرشادية المرورية الموضحة بالطريق من نقطة الإسعاف مروراً بطريق ساحة الشيخ الطيب ومنها إلى الطريق الزراعى المتجه لمحافظة قنا.
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