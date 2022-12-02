مدير الديوان الباباوى بالقاهرة يبحث تطوير العمل فى الإسكندرية 

جدة - نرمين السيد - وبدأ اللقاء بمباركة وترحيب القمص إبرام إميل، وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، وعرض الطرفان نطاق عمل الإدارات المختلفة بالديوانين وسبل تطوير العمل والعلاقات والنقاط المشتركة. يذكر أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها فى إطار التعاون الهادف والمتبادل والمستمر بين الديوانين.

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