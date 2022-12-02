محمود بسيونى: المواطن المصرى قادر على المعجزات ورهان الرئيس لا يخيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، إن رهان الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على المواطن المصرى، رهان يصيب كبد الحقيقة؛ وهذا ما نشاهده اليوم وكل يوم من افتتاحات عملاقة على أحدث النظم العالمية.





مدينة المنصورة الجديدة

وأضاف، فى تصريحات لـ القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس مدينة المنصورة الجديدة، أننا أمام معجزة جديدة تواجهها الدولة المصرية بأفكار ابداعية تحقق فيها بناء الإنسان من ناحية، وعدم التوقف عن البناء العمرانى من ناحية أخرى، فضلا عن حمل هموم الأجيال القادمة وتوفير الحياة الآمنة لهم.

وأكد محمود بسيونى أن المواطن المصرى دائما تظهر منه المعجزات على مدار التاريخ، ولا تهزمه المحن مهما صعبت واشتدت، لافتا إلى أن الاستشراف المصرى للأزمات يقوم على معرفة دقيقة بكل التفاصيل، والعلاج بأفضل السبل العلمية والعالمية؛ وهو ما أدى إلى خروج مصر من كل الأزمات التى مرت بها، وعلى رأسها أزمة كورونا وغيرها من الأزمات، فضلا عن مواجهتها بكل شجاعة وبسالة للأزمة العالمية الحالية المتمثلة فى أزمة النقد.



وشدد رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج أن ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات تدل على التعرف على البواطن والتعامل معها بأسلوب علمى، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تتخلى عن مواطنيها وقت الأزمات، إلا أن الدولة المصرية لا تتخلى عن مواطنيها أبدا بل قامت بعمل برنامج حماية اجتماعى لهم، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الخروج من هذا المأزق قريب، وسنرى فى المستقبل خططا أخرى مثل الطرح الذى طرحه الرئيس بضرورة السلام فى أزمة روسيا وأوكرانيا.