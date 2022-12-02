وزير الخارجية يلتقى رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:29 صباحاً - التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، "ألفرو لاريو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) فى مقر الصندوق بروما.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ "ألفرو لاريو" على توليه مؤخرا منصب رئيس الصندوق مؤخراً، حيث أكد على التزام مصر بمواصلة التعاون القائم مع الصندوق، مشيداً بالجهد الذي بذله الصندوق لحشد الالتزامات لبرنامج "نوفي" NWFE الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرًا خلال مؤتمر المناخ COP27 كما رحب شكرى بإطلاق مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار" STAR على هامش مؤتمر المناخ COP27 الذى شارك فيه وفد الصندوق.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للصندوق لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية، لا سيما بمبادرة حياة كريمة التي تسخر لها الحكومة موارد كبيرة لضمان تماشيها مع الأولوية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الزراعية في مصر وتمويلها، خاصة في دعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة، فضلًا عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس الصندوق أشاد بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ وجهود مصر لنجاح المؤتمر، مؤكداً على استمرار التعاون مع مصر التي تعد أكبر دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا التي تتعاون مع الصندوق.