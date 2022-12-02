توصيات عاجلة من «التعليم» بشأن المدارس التى مضى على إنشائها أكثر من 15 عاما

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، يتضمن توصيات اللجان الفرعية التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات، للمرور على كافة مدارس الجمهورية التى مضى على إنشائها أكثر من 15 عاما، بينها 1020 مدرسة ضمن المرحلة العاجلة؛ للوقوف على الحالة الإنشائية للمبانى والأسوار، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3564 لسنة 2022، ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





وأوضح الخطاب أنه تم تشكيل 53 لجنة فرعية على مستوى جميع المحافظات تضم أعضاء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأبنية التعليمية، وتم المرور على 1020 مدرسة ضمن المرحلة العاجلة، ومراجعة كافة تقارير المعاينة، وصدور التقرير النهائى بالملاحظات الشائعة والتوصيات وهى كالتالى: 1- إزالة جميع المبانى والحوائط والأسوار العشوائية، سواء كانت حديد أو صاج أو خشب. 2- إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات من داخل وخارج المبانى. ووجهت الوزارة مديرى المديريات بتوجيه كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، بالالتزام بالتوصيات المشار إليها، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا.

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