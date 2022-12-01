ألمانيا تهزم كوستاريكا برباعية وتودع كأس العالم من دور المجموعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:27 مساءً - ودع منتخب ألمانيا كأس العالم رسميا من دور المجموعات، رغم فوزها المثير على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، في اطار منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

وتركت ألمانيا بطاقتي التأهل لمنتخبي اليابان وإسبانيا، حيث صعد اليابان متصدرا للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تأهلت أسبانيا برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب الألماني، لكن فارق الأهداف صب في صالح الماتادور، وتذيلت كوستاريكا المجموعة برصيد 3 نقاط.

جاء الهدف الأول للأمان بعدما أرسل ديفيد راوم تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار حولها جنابري برأسية من على القائم الأول لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، لكن جاء الهدف الأول لصالح منتخب كوستاريكا عن طريق اللاعب يلتسين تيخيدا.

واستغلت كوستاريكا صحوتها وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب كوستاريكا عن طريق اللاعب خوان بابلو فارجاس، وجاء الهدفين الثاني والثالث لصالح منتخب ألمانيا عن طريق كاي هافيرتز، فيما تكفل البديل فولكبرج بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي: "حراسة المرمى: مانويل نوير، وخط الدفاع: ، أنطونيو روديجر، ديفيد رام، نيكولاس ساؤول، وخط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتزكا، سيرجي جنابري، الكاي جوندوجان، ليروي ساني، وخط الهجوم: توماس مولر، جمال موسيالا.

بينما جاء تشكيل كوستاريكا كالتالي: "حراسة المرمى: كيلور نافاس، وخط الدفاع: جوان بابلو فارجاس، كيندال واستون، أوسكار دوارتي، وخط الوسط: بريان أوفييدو، سيلسو بورخيس، يلستين تيخيدا، كيشير فولير سبينس، وخط الهجوم: جويل كامبيل، براندون أجييرا".