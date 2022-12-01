أبو الغيط يهنيء المنتخب المغربي بالوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنتخب المغربي بالتأهل للدور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "أهنئ ‎المنتخب المغربي بالتأهل للدور الـ16 في بطولة ‎كأس العالم. شرفتم الكرة والرياضة العربية بأداء رجولي وروح عالية، وأسعدتم الجماهير العربية في كل مكان".

وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي كأس العالم متصدرا المجموعة السادسة بعد الفوز المثير أمام كندا بهدفين مقابل هدف، سجل للمغرب حكيم زياش ويوسف النصيري، وسجل لكندا اللاعب المغربي نايف أكرد بالخطأ في مرماه، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر.