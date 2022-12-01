منتخب إسبانيا يدك اليابان بهدف موراتا بالشوط الأول في كأس العالم 2022.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - تقدم منتخب إسبانيا ضد نظيره اليابان بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب كوستاريكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضاً، ويتذيل منتخب ألمانيا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويخوض منتخب اليابان مباراة اليوم بعد تلقيه هزيمة مفاجئة في الجولة الماضية أمام كوستاريكا بهدف نظيف، حيث توقع مشجعو محاربي الساموراي، أن يواصل المنتخب الياباني انتصاراته بعد الفوز التاريخي الذي حققه في الجولة الأولى على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، ويسعى منتخب اليابان لتحقيق حلم التأهل في مواجهة قوية مع منتخب أسبانيا.

على الجانب الآخر، حصد منتخب إسبانيا 4 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على كوستاريكا ثم التعادل مع ألمانيا في الجولة الثانية، ويسعى الماتادور الإسباني إلى فرض سيطرته على صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ 16 من خلال الفوز على منتخب اليابان، في اللقاء المرتقب.

يعتبر منتخب إسبانيا الأوفر حظًا في التأهل، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة أمام اليابان للعبور إلى الدور الثاني وفي صدارة المجموعة، ويعد تعادل إسبانيا أمام اليابان كافياً للتأهل كذلك، بغض النظر عن نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، بينما في حالة تعرض إسبانيا للهزيمة أمام اليابان، ستحتاج إسبانيا إلى تعادل ألمانيا وكوستاريكا، أو فوز ألمانيا بفارق أهداف لا يتجاوز إسبانيا.

وجاء تشكيل منتخب اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: شويشي جوندا.

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، كو إيتكوارا، تونجيتي.

خط الوسط: إيتو، تاناكا، دياتشي كامادا، كوبو، هايدماسا موريتا.

خط الهجوم: ميادا.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، باو توريس، رودري، بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: داني أولمو، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا