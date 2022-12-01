الرئيس السيسي: حياة كريمة حلمنا كلنا وبدأنا بالقرى الأكثر احتياجا في البنية التحتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حينما قرروا دخول المحافظات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة استهدفوا في البداية القرى الأكثر صعوبة في متطلبات البنية التحتية، مؤكدا أنه تم البدء في المرحلة الأولى بخطة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا في البنية الأساسية والخدمية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة بجولته بجامعة المنصورة الجديدة، رسالة إلى الحضور قائلا: "مفيش مجال تقدر تشتغل فيه إلا لما هتجد صعوبات تقابلك، واشكر كل متطوع يقدم خدمة لأهله المصريين، واللي يساعد الناس ويبني للناس ويحسن حياة الناس ربنا هيساعده لأنه في النهاية بيساعد الناس وربنا لازم هيساعده".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن برنامج حياة كريمة هو حلم المصريين كلهم ونطالب الشركات العاملة بمزيد من الجهد، قائلا: "البرنامج ده حلمنا كلنا مع بعضنا وبقول للشركات اللي بتشتغل مزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات، ونقول الشركات المنتجة احنا عارفين أن في آليات سوق وعرض وطلب ولكن براحة شويه".