الرئيس السيسي: تكلفة تنفيذ مشروعات حياة كريمة تتخطى تريليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سبب عدم انتهاء خطة حياة كريمة في القرى والأقاليم الظروف الاقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة الروسية، مضيفا: "فوجئنا أن قدرة الشركات اللي موجودة فى مصر مع حجم النشاط اللي بيتعمل مش قادرة تدخل تخلص المشروعات دي في سنة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بجامعة المنصورة الجديدة، أن تخطيطهم لتنفيذ مشروعات حياة كريمة كانوا يتمنوا انتهاءه خلال 3 سنوات وتحدثوا وقتها عن أن تكلفة الخطة 700 مليار جنيه ولكن الان التكلفة تتخطى التريليون جنيه.

واستكمل: "فوجئنا أن المواد اللي بتخش في الشغل كمياتها غير كافية وإنتاج الشركات لا يلبي الاحتياجات لتنفيذ المطلوب، ولكن احنا وعدنا ووعدنا قائم بأننا ننجز ده".