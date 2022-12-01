رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح اللقاء الخامس لخدمة الألف خادم بوادى النطرون

كما شارك فى فعاليات برنامج اليوم الأول الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس تشيب إنجرام، رئيس خدمة Living in the Edge من الولايات المتحدة الأمريكية، والقس فارس ميخائيل، رئيس مجمع كنائس النعمة، والدكتور القس هشام صفوت، راعى الكنيسة الإنجيلية العربية بجنوب كالفورنيا، والقس استيفن سعيد، رئيس مجمع كنائس الإيمان، والدكتور القس شكرى شروش، راعى الكنيسة المعمدانية بعمان، وذلك بمشاركة المرنم ناصف صبحى.
وخلال كلمته، رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الشباب والخدام المشاركين، والسادة المتحدثين، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية المشاركين فى اللقاء، وقال زكى: "فخور بمشاركة 1100 من قادة الكنيسة ونسعى من خلال لقائنا إلى مناقشة التحديات التى تواجه الخادم، من خلال يقيننا المطلق بالكتاب المقدس وكلمة الله القوية، وهى الأساس المتين لإيماننا".
وأضاف رئيس الإنجيلية فى كلمته لخدام الكنائس الإنجيلية: "نحن ننتمى إلى يسوع المسيح، متكلين على النعمة ويقين الإيمان، لقيادة كنيسة إنجيلية حية فعالة، قادرة على التغيير، كنيسة منتصرة".
ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج المؤتمر حتى السبت، بمشاركة الدكتور ماهر صموئيل، مؤسس خدمة كريدى لوجوس، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس اسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عاطف مهنى، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية، والقس عزت شاكر، راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس عيد صليب، رئيس مجمع كنائس المعمدانية المستقلة، والقس أمجد محفوظ، رئيس المجمع الخمسينى، والقس كمال لطفى، رئيس المجمع العام لكنائس المثال، وذلك بمشاركة فريق ترانيم "الخبر السار".
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