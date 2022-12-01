«الأوقاف» تعقد ورشة تفاعلية ضمن «البرنامج التثقيفى للأطفال»

جدة - نرمين السيد - عقدت ‏وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن "البرنامج التثقيفى للأطفال"، اليوم الخميس، بمسجد الحق فى مدينة نصر بمديرية أوقاف القاهرة.





ويأتى انعقاد الورشة فى إطار حرص الوزارة على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من الأوقاف بأهمية بناء وعى الطفل بناءً كاملًا وسليمًا.

وتم عقد ورشة حكى للأطفال بعنوان "حب الوطن" شارك فيها الدكتور ‏محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، كما شاركت فنانة العرائس رحمة محجوب بعرض للأطفال ‏بعنوان: "هادى يحب وطنه"، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بالمديرية، والواعظة مايسة حسين مياز الواعظة المعتمدة بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة مدير ‏إدارة شرق مدينة نصر، والدكتور ربيع غازى مفتش بالإدارة، والشيخ فتحى الجوهرى مفتش ‏بالإدارة، والشيخ محمد حسين زيدان إمام وخطيب المسجد‎.‎

وفى بداية اللقاء قدم الدكتور محمود فؤاد الشكر لوزارة الأوقاف على هذه المبادرة التى تدل على محبة الوطن والتضامن من أجله مع العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم ‏معنيتان بالنشء وتربيتهم على الأخلاق الكريمة.

وأكد "فؤاد"، أن الوطن يستحق الكثير من الحب والتضحية، وأنه ينبغى على النشء أن يحافظوا على أوطانهم، مشيدا بالبرنامج التثقيفى للطفل الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى بيوت الله "عز وجل" حيث يربط ‏النشء بالمسجد، وتقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويُسهم فى تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه.

ومن جانبها، نقلت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف - فى كلمتها - تحيات وزارة الأوقاف إلى أولياء الأمور الذين حرصوا على حضور واستمرار أطفالهم فى البرنامج التثقيفى للطفل؛ ما أعطى الدافع الكبير فى نجاح الأنشطة الثقافية للنشء التى تقيمها وزارة الأوقاف.

وأكدت "حميد"، أن ‏وزارة الأوقاف تهتم اهتمامًا بالغًا بهذه الأنشطة التربوية التى تسهم فى بناء وعى الأطفال وتنمى ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، موضحة أن الوزارة ضاعفت جهودها وأنشطتها الدعوية فى الفترة الأخيرة نظرًا للنجاح المبهر والطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على برامجها الدعوية المتميزة والتى يأتى فى مقدمتها البرنامج التثقيفى للأطفال، موجهة رسالة للأطفال بأهمية الاجتهاد فى التحصيل والمذاكرة لأن ذلك دليل على حبهم لوطنهم.

وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس"، وفى ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التى ترعى أبناءهم وتنمى فيهم الأخلاق الطيبة.