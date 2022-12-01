تنفيذا لتوجيهات الرئيس- العدل تطلق خدمة التوثيق بالفترة المسائية فى 44 فرعا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف الفئات على مستوى الجمهورية.

والمحافظات هى "القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادى الجديد – المنيا – بنى سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية" خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً والتى تشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقارى وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتى اتصالات وأورانج وذلك اعتبارًا من 3 ديسمبر 2022.

وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب فى عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.