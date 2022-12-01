السيسى يتابع معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرية الحصص بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - شملت الجولة التفقدية لزيارة مدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى، وجاء ذلك بحضور ممثلى مؤسسة حياة كريمة وعددٍ من متطوعيها وأهالى القرية.

خلال جولته استمع الرئيس إلى شرح عام عن أهم جهود مبادرة "حياة كريمة" فى مركز شربين من شباب مؤسسة "حياة كريمة" أثناء مروره على فصول مدرسة الحصص الابتدائية وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ 14 قرية الأعلى فى نسب الإنجاز فى المرحلة الأولى من المبادرة والتى تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500 فدان ويضم المجلس القروى للحصص عدد 35 تابع، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى قرية الحصص بنسبة حوالى 99٪؜ وذلك فى مشروعات المبانى والإنشاءات ومشروعات البنية التحتية والمرافق الأساسية لتخدم حوالى 23 ألف نسمة.

كما بلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة فى مركز شربين 4.5 مليارات جنيه، حيث انتهت بالكامل بنسبة 100% من تنفيذ مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذى سينهى معاناة سكان القرى فى الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد.

ويقدم مجمع الخدمات الحكومية 8 خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة فى مبنى واحد حيث يحتوى على "مركز تكنولوجى، وحدة محلية، مجلس محلى، شهر عقارى، السجل المدنى، مكتب بريد، وحدة التضامن الاجتماعى، مكتب التموين"، بالإضافة إلى الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذى يقدم خدمات متعددة مثل "الإرشاد الزراعى، والجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية".

كما استمع الرئيس لجهود مؤسسة "حياة كريمة" فى قرى و مراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالى القرية، حيث تواصل فرق الرصد الميدانى متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميدانى والمتطوعين بشكل دائم فى كافة المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، حيث بلغ إجمالى عدد المتطوعين فى الدقهلية حوالى 1300 متطوع ساهموا فى تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

فعلى صعيد الأمن الغذائى، وزعت مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المتعددة 62 ألف صندوق أمن غذائى على مستوى مراكز الدقهلية الـ 18 وكانت حصة مركز شربين حوالى 9 الاف صندوق أمن غذائى، بتكلفة حوالى 9 مليون جنيه، أما محور تجهيز اليتيمات فقامت المؤسسة بتجهيز 100 عروس بما فى ذلك مركز شربين، وتم تجهيزهم بكافة الأجهزة الكهربائية.

وعلى صعيد المحور الطبى، قامت المؤسسة بتسيير أربع قوافل طبية فى مركز شربين استفاد منها نحو 2000 مواطن فى تخصصات متعددة شملت "باطنة- نساء وتوليد-سمعيات- رمد-قلب-كلى ومسالك بولية- مخ وأعصاب- أورام-جراحة - علاج طبيعى"، كما تم تحويل 38 حالة للعلاج فى المستشفيات، علاوة على العمليات الجراحية المجانية.

أما على صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة، فقد قامت المؤسسة بالتكفل بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة فى مراكز المحافظة ومركز شربين وشملت تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين فى حادثة ترعة السلام وترعة الشراقوة، كما شملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادى ودفع مصروفات التعليم لعدد 2250 طالب ودفع مصروفات تعليم جامعات.

ويعتبر مركز شربين أحد مراكز محافظة الدقهلية، وتبلغ مساحته 221.76كم2 ويبلغ عدد السكان نسمة 463.007 تقريبا، تم استهداف مركز شربين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجارٍ استهداف 5 مراكز أخرى فى المرحلة الثانية من المبادرة بمحافظة الدقهلية، يحتوى مركز شربين على 26 قرية و287 تابع وعزبة، ويقع تنفيذه تحت نطاق الهيئة الهندسية وتم بدء التنفيذ فى المركز شهر يوليو2021 ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".