البابا تواضروس يرأس حفل العيد الـ129 لتأسيس الإكليريكية

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم، الحفل الذى نظمته الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بمقرها بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين بعد المائة بعد لتأسيسها.





وافتتح قداسة البابا قاعات "القديس حبيب جرجس" المطورة التى تم تجهيزها بأحدث وسائل التعليم وأثنى عليها، وأعرب عن أمنياته بالاستمرار فى التطوير دون توقف لدعم العملية التعليمية بالكلية.

ثم توجه قداسته، يتقدمه خورس الكلية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، إلى مقر الاحتفال بالكلية، حيث ألقى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع القبة وتوابعها ووكيل الكلية كلمة هنأ خلالها قداسة البابا بالعيد العاشر لجلوس قداسته، كما عرض فيلم وثائقى بعنوان "يوم فى حياة إكليريكى"، وآخر عن إصدارات الإكليريكية إلى جانب عدد من الفقرات الأخرى.





وفى الختام ألقى قداسة البابا كلمته التى شكر خلالها أعضاء هيئة تدريس الكلية وكافة العاملين على ما يبذلونه من جهد فى خدمة التعليم، مشيرًا إلى أن الإكليريكية هى قلب الكنيسة تعليميًا وأن باباوات الكنيسة كانوا داعمين للإكليريكية منذ نشأتها، ثم تناول قداسته بالشرح ثلاثة أقوال للقديس يوحنا ذهبى الفم، وهى:

- "ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة فى دمعة الإنسان التائب: دموع الإنسان التائب هى الأيقونة الأجمل التى تقدم لنا صورة حقيقية للمسيح، وهى الأيقونة التى يجب أن يقدمها الإكليريكى (المعلم والطالب) بتوبته وتقواه وليس بعلمه فقط".

- "لا يمكن للوجه الذى تقدس بإشارة الصليب أن ينحنى أمام الشيطان: يجب أن ينتبه الإكليريكى لئلا يسقط فى الخطايا التى ينشرها الشيطان فى المجتمع، لكيلا يشترك فى خطايا العصر".

- "ليس مهمًا أن تكون شمسًا أو قمرًا أو حتى نجمًا، إنما المهم أن تكون فى السماء. يجب ألا يسعى الإنسان لأن يكون شهيرًا وإنما فقط لأن يكون له نصيبًا فى السماء".