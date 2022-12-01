شاروخان بمهرجان البحر الأحمر: يسرا أيقونة حقيقية وأسطورة مصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - كرم مهرجان البحر الأحمر النجم الهندي شاروخان والذي قال في كلمته، إن النجمة يسرا هي أيقونة حقيقية وأسطورة مصرية.

وأضاف خلال كلمته أن السينما تعطي السعادة للناس والسينما هي الحياة التي تعطي حياتنا الجمال وفرصة من خلال لغة نتحدث بها وقصص نتبادلها، نتشارك في التجارب الإنسانية و نحب الافلام لأنها تثير مشاعرنا، ونشكر الله ان هناك ترجمة ليفهمها الكثيرون.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من أحدث إنتاجات السينما ، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.