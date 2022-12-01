السيسي يوزع الهدايا على طلاب مدرسة الحصص الابتدائية بشربين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدرسة الحصص الابتدائية بشربين، والتقى بطلاب المدرسة وقام بتوزع الهدايا عليهم. كما تبادل الرئيس الحديث الأبوي مع الأطفال في مدرسة الحصص بشربين، وتلقى منهم باقات الورود.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين احدي قري مبادرة "حياة كريمة".



كما تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة، وكرم عددا من المتميزين فضلا عن تسليم عقود وحدات الإسكان الإجتماعي لعدد من المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.



وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة على ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.

وتقع مدينة المنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الساحلي بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار كهربائي يصل بينهما في أقل من 15 دقيقة.



وتضم مدينة المنصورة الجديدة أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط واجتماعى، لتستوعب أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، فضلًا عن الفنادق السياحية التي تخدم السياحة العلاجية.

وتنقسم مدينة المنصورة الجديدة إلى أربع مراحل والمرحلة الأولى تبلغ مساحتها 2063 فدانًا، وشملت خريطة مدينة المنصورة الجديدة ثلاثة أنواع من مشاريع الإسكان وهي الإسكان الاجتماعي والمتوسط والسياحي، وجميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، إلى جانب أن جميع وحدات الإسكان الاجتماعي تتسم بالطابع الساحلي علاوة على المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية في كل مشروع سكني.