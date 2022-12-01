احتفالا بافتتاح المنصورة الجديدة.. مصطفى حجاج يهدى أغنية لأهالى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وصنع المطرب أغنية خصيصًا لأهالى محافظة الدقهلية حيث احتوت كلمات الأغنية: " بلد الجمال والبساطة والحلاوة وتحس ناسها الطيبين آخر نقاوة.. الدقهلاوية مصنع الرجال". وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية. وصرح متحدث الرئاسة بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتى فى إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التى شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

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