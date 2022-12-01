الاستمارة الإلكترونية..توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن أولى وثانية ثانوي

جدة - نرمين السيد - عممت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن التنبيه مشددا على المدارس الثانوية بضرروة متابعة انتهاء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات، بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكترونى الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط: moe-register.emis.gov.eg، وذلك فى موعد غايته 11 ديسمبر 2022، وفى حالة وجود أى أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للتلميذ.





يأتى هذا الخطاب فى ضوء اقتراب موعد عقد اختبارات الفصل الدراسى الاول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022/ 2023، وبالإشارة إلى الكتاب الدورى رقم 49 بتاريخ 21 نوفمبر 2022، بشأن ضبط سير العملية التعليمية وعقد الامتحانات.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم بطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة التلميذ، والتى تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهى: اللغة الاولى، اللغة الثانية، الشعبة، التخصص، طلاب الدمج بالتعليم وطلاب المنازل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة، على أن يتم تسليم التقارير إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية فى موعد غايته 12 ديسمبر 2022.

وشددت الوزارة على مديرى المديرية التعليمية، باعتبار الأمر هام للغاية وعاجل وتحت مسؤوليتهم شخصيا.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، تجرى إلكترونيا وورقيا، حيث تشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، يؤدى الطلاب الامتحان فيها إلكترونيا على أجهزة التابلت، بالإضافة إلى أسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، يجيب عنها الطلاب ورقيا.

وتعقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية، ووجهت وزارة التربية والتعليم بتوفير عدد مناسب من النسخ الورقية للامتحان كاملا احتياطيا، وأن يتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.

أما بالنسبة للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت أو تأخر تسلمهم إياه حتى منتصف ديسمبر الجارى، فيتولى مديرى مدارس هؤلاء الطلاب عرض الأمر على مدير الإدارة التعليمية؛ للموافقة على عقد امتحاناتهم ورقيا، على أن يتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

وتنطلق امتحانات منتصف العام الدراسى 2022/2023، اعتبارا من منتصف يناير 2023، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.