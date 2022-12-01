الاسكان: المنصورة الجديدة تستوعب الاستثمار للأجيال القادمة لـ30 سنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:30 مساءً - أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة المنصورة الجديدة هامة لاستيعاب الكثافات السكانية وفي نفس الوقت تم تجهيزها لتكون وعاء للاستثمار، موضحا أنهم نفذوا مدينة تستوعب الاستثمار للأجيال القادمة.

وأضاف "خطاب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن المنصورة الجديدة تستوعب الاستثمار للأجيال القادمة لـ20 و30 سنة، من خلال طرق وشبكات مرافق وتحلية مياه وتعليم وجامعات على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه سيكون هناك مدن أخرى جديدة في الدلتا غير المنصورة الجديدة وفق المخطط العام للمدن الجديدة، مضيفا: فيه دمياط الجديدة وفيها قاعدة اقتصادية قوية، ورشيد الجديدة وهي مدينة وليدة واعدة، ومدينة غرب الإسكندرية.