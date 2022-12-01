حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للبرودة خلال فترة الليل وشبورة صباحاً

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:30 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة, كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الجو في مصر، حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس

ويكون الطقس غدا مائلا للبرودة خلال فترة الليل على كافة الأنحاء، مع وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

تسود الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا وجب على قائدي المركبات اشعال المصابيح، تجنباً للحوادث.

شهد طقس اليوم برودة في الصباح الباكر، وجاءت الحرارة معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما كان الجو حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

شهدت السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، شبورة مائية وغيوم جزئية، مع تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، وشهدت مناطق السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وكذلك جنوب سيناء، شبورة مائية و غيوم جزئية، بشكل متقطع.

شهد طقس البحرين الأحمر والمتوسط توترات طفيفة، حيث كانت أمواج البحر المتوسط خفيفة، وترتفع من 0.5 إلى متر، باتجاه رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وكانت أمواج البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج من 1إلى 1،5 متر.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

- القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

- مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

- قنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.