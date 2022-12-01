سفارة مصر فى الأرجنتين تستضيف عرضا مسرحيا غنائيا لمجموعة من الأطفال والشباب

جدة - نرمين السيد - استضافت السفارة المصرية فى بوينس أيرس فعالية تم تنظيمها بالتعاون مع "منتدى أصحاب الهمم" بالأرجنتين، تمثلت فى عرض مسرحى غنائى قدمه مجموعة من الأطفال والشباب أصحاب الهمم، بمشاركة الفنانة الأرجنتينية Nacha Guevara، وهى واحدة من أهم وأشهر المغنيات فى أمريكا اللاتينية.





جاءت استضافة البعثة المصرية لتلك الفعالية، التى حظت بحضور واسع من قبل أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمد فى بوينس أيرس ومسئولى الخارجية والجهات الأرجنتينية المختلفة والشخصيات العامة ورموز الفن والثقافة، تزامنا مع قرب الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة فى 3 ديسمبر واتساقا مع سياسات الدولة المصرية ورؤيتها فى مجال تنمية وتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص أصحاب الهمم فى مختلف المجالات بما فى ذلك الفن والثقافة. وأعرب السفير محمد كاظم، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، فى كلمة ألقاها خلال الحدث عن سعادة وفخر البعثة بدعم واستضافة ذلك العرض المسرحى الفريد من نوعه والذى يبرهن على حجم الطاقات الكامنة لدى أصحاب الهمم والتى تستوجب توفير كافة أوجه الرعاية والتدريب اللازمة لتنمية مهاراتهم وتشجيع مواهبهم، مضيفا أن ذلك النوع من الأنشطة يسهم فى ترسيخ منظومة قيم وأخلاقيات إنسانية من شأنها أن تساعد فى الارتقاء بالمجتمعات وفى تعزيز التعايش والتفاهم وضمان المشاركة الفعالة لمختلف فئات المجتمع.

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