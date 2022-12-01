تدهور الحالة الصحية لأسقفى المنصورة ونجع حمادى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: "الحالة الصحية للأنبا داود تحتاج لصلواتنا جميعًا، حيث أنه موجود الآن بالمستشفى فى العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته فجر اليوم الخميس،. فقط نطلب صلواتكم ولا مجال للزيارات نهائيًا ولا داعى لترويج الاشاعات".

وفى سياق متصل، تم نقل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، إلى العناية المركزة فى حالة صحية دقيقة، وطلبت الإيبراشية الصلاة من أجله.