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جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: "الحالة الصحية للأنبا داود تحتاج لصلواتنا جميعًا، حيث أنه موجود الآن بالمستشفى فى العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته فجر اليوم الخميس،. فقط نطلب صلواتكم ولا مجال للزيارات نهائيًا ولا داعى لترويج الاشاعات".
وفى سياق متصل، تم نقل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، إلى العناية المركزة فى حالة صحية دقيقة، وطلبت الإيبراشية الصلاة من أجله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدهور الحالة الصحية لأسقفى المنصورة ونجع حمادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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