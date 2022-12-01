التعليم العالى: مصر تشارك بفعاليات المؤتمر الدولى للقيادات النسائية بالمغرب

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا مقدما من الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول مشاركة مصر فى فعاليات المؤتمر الدولى للقيادات النسائية فى التعليم العالى تحت عنوان "المرأة فى القيادة الجامعية.. السياق والتحديات والآفاق"، خلال الفترة من 1-2 ديسمبر الجارى بمقر منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالمملكة المغربية.





يأتى ذلك بالتعاون مع اتحاد جامعات العالم الإسلامى، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. مريم محمد فاضل السيدة الأولى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من المؤتمر الدولى هو تقدير المرأة فى قيادة الجامعة وتعزيز دورها القيادى، فضلا عن إبراز التجارب الريادية والمبتكرة للنساء فى هذا المجال، وتمكين الجيل القادم فى القيادات الجامعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الإشرافى من خلال توفير منصة للقيادات الجامعية للتفاعل مع رئيسات الجامعات المتميزات، وإنشاء منصة لدعم التواصل بين مختلف الفاعلين "التربويين وصناع السياسات والشركاء" لمناقشة القضايا ذات الصلة بتطوير المرأة فى قيادة الجامعات.

وفى مستهل كلمته، وجه الدكتور أشرف العزازى الشكر لمنظمة الإيسيسكو، ونقل تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على الجهود المتميزة، متمنيا لأعمال هذا المؤتمر الدولى التوفيق والنجاح.

وأشار رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن تمكين المرأة وإعدادها للأدوار القيادية أصبح ضرورة اقتصادية؛ لتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى وهبها الله لها، وما تحققه من قيمة مضافة تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن المرأة فى مصر استطاعت أن تبرز وجودها فى أذهان العالم، وأن للعالمات المصريات تاريخ مشرف فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، فقد برزت الكثيرات منهن دوليا، وحظيت بشهرة واسعة بين علماء العالم فى تخصصاتهن، مؤكدا على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة بجميع مؤسساتها على تنفيذ بنود الدستور فيما يخص حقوق المرأة، ويتضح ذلك فى تمثيل قضايا المرأة وجهود تمكينها كنقطة هامة بكافة محاور "رؤية مصر 2030"، وجميع برامجها التنموية، ومنها التعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار.

ولفت المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى تواجد المرأة بنسبة 54% من الطلاب المقيدين فى التعليم الجامعى، و55% من الباحثين فى المراكز البحثية، مؤكدا أن أعداد القيادات النسائية فى الجامعات المصرية على كافة المستويات تتزايد سنويا، مشيرا إلى أنه على الرغم من تواجد المرأة بقوة فى منظومة التعليم العالى، إلا أن الدولة المصرية تعمل على المزيد من تمكين المرأة فى هذا القطاع من خلال العديد من المبادرات والمشروعات، منها: تدريب أكثر من 4000 سيدة منهن عضوات هيئة تدريس وهيئة معاونة فى الجامعات المصرية ببرنامج القيادات النسائية المصرية، وتخصيص 8 جوائز سنويا من جوائز الدولة العلمية للمرأة فقط فى مجالات الزراعة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والصحة والبيئة.

شارك فى فعاليات المؤتمر، الدكتور إيناس بنت سليمان العيسى رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن افتراضيا، وحضوريا الدكتور محمد الخلفاوى الكاتب العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار بالمملكة المغربية، والدكتور ناصر بن محمد العقيلى وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار بالمملكة العربية السعودية.