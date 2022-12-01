كل سنة وأنت طيب.. السيسى يوقع على كرة أحد مواهب برنامج كابيتانو مصر

جدة - نرمين السيد - ووقع الرئيس السيسى على كرة أحد مواهب برنامج كابتيانو مصر، الذى تنتجه المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويدعى "يوسف"، بعدما طلب منه ذلك، بمناسبة عيد ميلاده.

ومازح الرئيس الشاب يوسف قائلا له: "هتلعب بيها ولا هتشيلها"، ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها".

كتب الرئيس السيسى على الكرة:" بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف".

ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد اليوم نادى شربين الرياضى، حيث تابع فعاليات المشروع القومى لاكتشاف مواهب كرة القدم "كابيتانو مصر".