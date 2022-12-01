جدة - نرمين السيد - افتتحت السفارة المصرية فى نيودلهى، بالتعاون مع المركز الهندى للعلاقات الخارجية، ومركز "أنديرا غاندى" القومى للفنون التابع لوزارة الثقافة الهندية، معرضا للصور الفوتوغرافية والقطع النحتية فى العاصمة نيودلهى، تحت عنوان "معرض الفن المصرى المعاصر"، ويستمر المعرض حتى 4 ديسمبر الجارى،وذلك فى إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.





شارك فى افتتاح المعرض كضيف شرف رئيس المجلس الهندى للعلاقات الثقافية، وعدد كبير من رموز المجتمع الهندى، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى الهند، وقد ألقى السفير وائل حامد كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى تطور تاريخ الفن المصرى المعاصر وأساليبه، ودور الأعمال الفنية فى تعميق ودعم العلاقات الثقافية والترويج السياحى بين الجانبين. كما أشاد السفير بعمق العلاقات الثقافية الممتدة بين مصر والهند وعلاقات الصداقة بين شعبى البلدين. ويأتى هذا المعرض ضمن مجموعة من الاحتفاليات الثقافية التى تنظمها السفارة خلال عام 2022، بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية، ويشارك فى المعرض 15 فنانا مصريا بأربعين عمل فنى متنوع من الصور الفوتوغرافية والقطع النحتية الحائزة على جوائز محلية وعالمية. وومن جانبه، رحب رئيس المجلس الهندى للعلاقات الخارجية بتنظيم المعرض المصرى فى نيودلهى، مقدما الشكر للحكومة المصرية ووزارة الثقافة والخارجية المصرية على الاهتمام بنشر الفن المصرى فى الهند، مشيدا بعمق العلاقات الثقافية بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة المصرية فى نيودلهى تفتتح معرضا للصور الفوتوغرافية والقطع النحتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.