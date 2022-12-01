سامح شكرى يؤكد على ضرورة الحل السياسى للأزمة السورية

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن المبعوث الأممى استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى السيد سامح شكرى بمناسبة نجاح مؤتمر المناخ COP27، مثنيا على قدرة مصر على إدارة المفاوضات الخاصة بالمناخ بالحيادية والمهنية التى أدت إلى خروج نتائجه بتوافق الآراء.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الجانبين تناولا بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية، حيث أطلع "بيدرسن" وزير الخارجية على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية فى سوريا. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصرى حيال الأزمة فى سوريا، والمتمثلة فى ضرورة الدفع بالحل السياسى وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحقيق تقدم فى العملية السياسية، فضلا عن رفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى والمبعوث الأممى ناقشا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا على أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول سبل دعم الحل السياسى للأزمة السورية، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل للمبعوث الأممى فى أداء المهام الموكلة إليه.