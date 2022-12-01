سفير مصر الجديد لدى السودان يقدم أوراق اعتماده للفريق اول عبدالفتاح برهان

جدة - نرمين السيد - قدم السفير هانى صلاح أوراق اعتماده سفيرا لمصر لدى جمهورية السودان الشقيقة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى الانتقالى السودانى، حيث نقل السفير المصرى تحيات وتقدير رئيس الجمهورية لشقيقه الفريق أول ركن البرهان، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وتوطيد أواصرها خلال فترة عمله بالسودان.





من جانبه، طلب الفريق أول البرهان نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، معربا عن دعمه للسفير المصرى خلال أداء مهمته فى السودان، ومؤكدا على خصوصية العلاقات الأزلية التى تربط بين البلدين.

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