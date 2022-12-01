وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، صدر قرارات بتجديد اعتماد كل من: كلية الطب جامعة القاهرة، كلية الطب جامعة الإسكندرية، كلية الطب جامعة بنها وكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية.
أما بلنسبة لبرامج التعليم العالى، فصدر قررات اعتمادات لـ: برنامج الهندسة المدينة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، برنامج الهندسة المعمارية بالمعهد الكندى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة، برنامج أخصائى الإعلام التربوى "صحافة وإذاعة وتليفزيون" بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، برنامج اخصائى الإعلام التربوى "المسرح المدرسى" بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، برنامج علاقات عامة وإعلان بالمعهد الكندى لتكنولوجيا الإعلام الحديث وبرنامج الإعلام المسموع والمرئى بالمعهد الكندى لتكنولوجيا الإعلام الحديث.
كما صدر قرارات بتجديد اعتماد كلية الطب البشرى للبنين بالقاهرة جامعة الازهر، وكلية طب الأسنان بنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية.
أما عن برامج التعليم المعتمدة بجامعة الأزهر فشملت: كلية الاقتصاد المنزلى "برنامج التغذية وعلوم الأطعمة" بنواج، كلية الاقتصاد المنزلى "برنامج الملابس والنسيج" بنواج، كلية الزراعة "برنامج الكيمياء الحيوية الزراعية" بالقاهرة، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان "برنامج أصول الدين" وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان "برنامج الشريعة الإسلامية".
كما أصدرت الهيئة قرارات باعتماد 297 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و64 معهدا أزهريا فى مختلف المراحل التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «جودة التعليم» تعتمد عددا من مؤسسات التعليم العالى والأزهرى وقبل الجامعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.