«جودة التعليم» تعتمد عددا من مؤسسات التعليم العالى والأزهرى وقبل الجامعى

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قرارات باعتماد عدد من مؤسسات وبرامج التعليم العاللى والأزهرى، إضافة إلى العديد من مؤسسات ومعاهد التعليم قبل الجامعى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، صدر قرارات بتجديد اعتماد كل من: كلية الطب جامعة القاهرة، كلية الطب جامعة الإسكندرية، كلية الطب جامعة بنها وكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية.

أما بلنسبة لبرامج التعليم العالى، فصدر قررات اعتمادات لـ: برنامج الهندسة المدينة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، برنامج الهندسة المعمارية بالمعهد الكندى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة، برنامج أخصائى الإعلام التربوى "صحافة وإذاعة وتليفزيون" بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، برنامج اخصائى الإعلام التربوى "المسرح المدرسى" بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، برنامج علاقات عامة وإعلان بالمعهد الكندى لتكنولوجيا الإعلام الحديث وبرنامج الإعلام المسموع والمرئى بالمعهد الكندى لتكنولوجيا الإعلام الحديث.

كما صدر قرارات بتجديد اعتماد كلية الطب البشرى للبنين بالقاهرة جامعة الازهر، وكلية طب الأسنان بنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية.

أما عن برامج التعليم المعتمدة بجامعة الأزهر فشملت: كلية الاقتصاد المنزلى "برنامج التغذية وعلوم الأطعمة" بنواج، كلية الاقتصاد المنزلى "برنامج الملابس والنسيج" بنواج، كلية الزراعة "برنامج الكيمياء الحيوية الزراعية" بالقاهرة، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان "برنامج أصول الدين" وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان "برنامج الشريعة الإسلامية".

كما أصدرت الهيئة قرارات باعتماد 297 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و64 معهدا أزهريا فى مختلف المراحل التعليمية.