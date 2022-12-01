مجلس البطاركة الكاثوليك يشيد بجهود الدولة لإنجاح مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس البيان الختامى التالى:

بدأت الاجتماعات بكلمة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق والتى رفع من خلالها الشكر للرب على عمله فى الكنيسة.

وقد شدد غبطته على أن تحديات الحياة تدعونا إلى اتباع وصايا الرب وأن نسلم ذواتنا لعمل الروح. نحن نحمل كنز البشارة فى آنية من خزف.

ولهذا علينا أن نفعل الوحدة التى تسكننا فى قلب تنوع كنائسنا. فالمجلس هو أداة لخدمة هذه الوحدة. وقد أشاد غبطة البطريرك بزيارة البابا فرنسيس للبحرين والتى جاءت فى إطار حرصه على علاقات أخوية مع العالم الإسلامى.

رحب غبطته بالمطران جان-مارى شامى النائب البطريركى للروم الملكيين الكاثوليك المنتخب حديثا خلفا لسيادة المطران جورج بكر الذى بلغ السن القانونى للتقاعد. كما رحب بالأخت سعاد يوسف المدعوة بصفتها رئيسة الاتحاد العام للرهبانيات النسائية.

قدم المجلس التهنئة للأب رومانى أمين اليسوعى لانتخابه أمينا عاما للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية فى مصر.

وقد أعرب المجلس عن شكره لحضرة القمص أنطونيوس غطاس على خدمته التى امتدت على مدار ثمانى سنوات.

استضاف المجلس سيادة الكاردينال فريدولين أمبونجو رئيس مجلس الأساقفة فى أفريقيا ومدغشقر. تناولت المداخلات العلاقة ما بين الكنيسة المصرية والكنيسة فى أفريقيا مع إبراز ضرورة التعاون فى المرحلة القارية لسينودس الأساقفة القادم.

واختتم المداخلة بالحديث عن مشاركة الكنيسة فى مؤتمر المناخ الذى عقد فى شرم الشيخ. تناول المجلس عمل اللجان الأسقفية المختلفة، حيث استعرض نشاط لجنة الدعوات، ومشاركة لجنة التعليم فى مؤتمرها الذى أقيم فى روما.

كما تابع مع اللجنة الأسقفية للشباب التحضيرات الخاصة بمشاركة الكنيسة فى الأيام العالمية للشباب التى ستقام فى لشبونة- البرتغال فى صيف 2023.

استمع المجلس إلى تقارير الأنشطة المتنوعة التى يرعاها ومنها الرسالات البابوية وكلية العلوم الدينية وكاريتاس مصر مهنئا مجلس إدارتها المنتخب حديثا واختتم بلقائه مع مرشدية السجون.

تم انتخاب سيادة المطران جان-مارى شامى رئيسا للجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية خلفا لنيافة الأنبا باخوم والذى وجه إليه المجلس شكره على تنشيط اللجنة خلال الفترة السابقة.

هنأ المجلس رئيس الأساقفة المطران كلاوديو جوجيروتى، لتعيينه عميدا لمجمع الكنائس الشرقية من قبل قداسة البابا فرنسيس مثمنا جهود سيادة رئيس الأساقفة ليوناردو ساندرى العميد السابق للمجمع.

اختتم المجلس جلساته بمشاركة سفير الفاتيكان سيادة المطران نيكولا تيفنان مشيرا إلى أهمية التعاون ما بين الرهبانيات والإيبارشيات الكاثوليكية فى مختلف الرسالات التى تقوم بها الكنيسة الجامعة فى مصر. كما أشاد المجلس بجهود القيادة السياسية والقيادات الأمنية التى ساهمت فى إنجاح مؤتمر المناخ وظهوره بالشكل الذى يليق بوطننا الغالى مصر.