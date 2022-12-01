المغرب تهزم كندا وتتأهل في صدارة مجموعتها لثمن نهائي المونديال.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:33 مساءً - تأهل منتخب المغرب لثمن نهائي كأس العالم متصدرا المجموعة السادسة بعد الفوز المثير أمام كندا بهدفين مقابل هدف، سجل للمغرب حكيم زياش ويوسف النصيري، وسجل لكندا اللاعب المغربي نايف أكرد بالخطأ في مرماه، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر.

وتأهل المغرب في الصدارة، حيث احتل المغاربة المركز الأول في مجموعته برصيد 7 نقاط، بعدما تعادل مع كرواتيا وفاز على بلجيكا وكندا، بينما رافقه للدور الثاني منتخب كرواتيا الذي حل وصيفا للمجموعة برصيد 5 نقاط، وحل منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل كندا المجموعة بدون نقاط.

بدأت المباراة ساخنة بمحاولة هجومية أولى للمغرب بعرضية قوية من الجبهة اليمنى عن طريق حكيم زياش إلى داخل منطقة الجزاء مرت بسنتيمترات قليلة من أمام رأس سفيان بوفال المواجه للمرمى.

ومن خطأ فادح من الحارس ميلان بوريان في تمرير الكرة بعد خروج خاطئ من المرمى استغله حكيم زياش ونجح في استخلاص الكرة وسددها مباشرة بشكل ساقط إلى داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة طولية رائعة من وسط الملعب الدفاعي عن طريق أشرف حكيمي تجاه يوسف النصيري المنطلق بشكل رائع خلف مدافعي كندا والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومن خطأ دفاعي، جاءت عرضية أرضية قوية من الجبهة اليسرى عن طريق صمويل أدكوجبي إلى داخل منطقة الجزاء أخطأه المدافع نايف أكرد بتشتيت غير متقن وضع الكرة عن طريق الخطأ داخل شباكه.

وكاد المنتخب الكندي يتعادل، بعد ركلة ركنية لكندا على يسار مرمى المغرب، نفذها جونيور هولييت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أتيبا هوتشينسون برأسية قوية إصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى ثم لمست خط المرمى قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى وسط الملعب.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي: "حراسة المرمى: ياسين بونو، الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نور الدين أمرابط، نايف أكرد، الوسط: رومان سايس ، حكيم زياش، أوناحى، والهجوم: عبدالحميد صابري، سيفان بوفال ، يوسف النصيري.

بينما جاء تشكيل كندا: "حراسة المرمى: ميلان بوريان، الدفاع: كمال ميلر، سام أديكوجبي، ستيفن فيتوريا، أليستر جونتسون، الوسط: ألفونسو ديفيز ، جوناثان اوسوزيو، مارك كاى، والهجوم: تاجون بوكانان، جونيور هويليت ، سايل لارين.