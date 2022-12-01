منتخب بلجيكا يودع كأس العالم 2022 بتعادل سلبي أمام كرواتيا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:33 مساءً - تعادل منتخبا كرواتيا ضد بلجيكا سلبياً خلال فعاليات المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب استاد "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حالياً وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً يمثلون مختلف القارات الست.

شهدت المباراة هجوم متبادل بين الفريقين الا أن محاولات القمة السلبية حالت دون وصول أي منهما الى مرمى الآخر في واحدة من أسوء العروض التي شهدتها بطولة كأس العالم 2022.

بهذه النتيجة ودع منتخب بلجيكا فعاليات بطولة كأس العالم بعد احتلاه المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، وتسجيل هدف واحد وتلقي هدفين.

بينما تواجد منتخب كرواتيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفاً.

وحل منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وسجل 4 أهداف وتلقي هدفاً.

فيما تذيل منتخب كندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط بعد تلقي الهزيمة في المواجهات الثلاث وتسجيل هدفين وتلقي 7 أهداف.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورلنوفيتش، لوفرين، جفارديول، سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزفيتش ، كوفاسيتش.

خط الهجوم: كراماريتش ، لينايا، بيريسيتش.

فيما جاء تشكيل منتخب بلجيكا الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع : منير، ألدير فيريلا، فيرتوتخين.

خط الوسط: كاستانيي، ديندونكر، فيتسل، كاراسكو.

خط الهجوم: كيفين دى بروين، تروسارد، ميرتينز.

كرواتيا ضد بلجيكا

كرواتيا ضد بلجيكا

كرواتيا ضد بلجيكا