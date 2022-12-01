وزير الخارجية يؤكد أهمية الحفاظ على السيادة السورية وضرورة الحل السياسى للأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:33 مساءً - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن المبعوث الأممي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى سامح شكري بمناسبة نجاح مؤتمر المناخ COP27، مثنياً على قدرة مصر على إدارة المفاوضات الخاصة بالمناخ بالحيادية والمهنية التي أدت إلى خروج نتائجه بتوافق الآراء.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الجانبين تناولا بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية، حيث أطلع "بيدرسن" وزير الخارجية على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري حيال الأزمة في سوريا، والمتمثلة في ضرورة الدفع بالحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحقيق تقدم في العملية السياسية، فضلاً عن رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري والمبعوث الأممي ناقشا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا على أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول سبل دعم الحل السياسي للأزمة السورية، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل للمبعوث الأممي في أداء المهام الموكلة إليه.