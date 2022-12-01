السيسي: مصر لديها ستاد كرة قدم عالمي يتسع لـ 85 ألف متفرج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مصر لديها ستاد كرة قدم عالمي يتسع لـ 85 ألف متفرج، مؤكدا أنه سيتم افتتاحه قريبا.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده نادي شربين الرياضي، أنه على الجميع الاجتهاد والعمل على قلب رجل واحد للنهوض بالدول وتحقيق جميع الأهداف.

كما حاور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولته، لاعبي كرة القدم في النادي من الأطفال، مؤكدا أنه عليهم العمل والسعي للوصول لمبتغاهم وأنه ليس هناك أي أحلام مستحيلة.

وفي سياق متصل، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وسط عدد كبير من الوزراء.

واستمع السيسي، لشرح العديد من المسئولين بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، كما هنأ الرئيس جميع الحضور بانتهاء المشروع قائلا: "ألف مبروك".

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في اطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.